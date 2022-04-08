***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018078
BIST
14:272.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 30,22
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:2714,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:2716,0372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:27916,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,57
|Açılış
|: 916,52
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:27
|MZHLD
|34,12
|3.431.552
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.907.424
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.359.048
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.241.243
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.009.177
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|12.652.524
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,34
|14.256.720
|% -3,87
|
|PSDTC
|29,34
|14.256.720
|% -3,87
|
|GARAN
|13,12
|3.814.089.288
|% 4,04
|
|THYAO
|35,42
|1.785.996.452
|% -0,56
|
|ASELS
|26,54
|1.224.071.510
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,28
|1.222.262.958
|% 2,99
|
|KARSN
|6,03
|1.138.369.788
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,63
|1.057.546.770
|% 2,73
|
|GARAN
|13,12
|3.814.089.288
|% 4,04
|
|ODAS
|2,18
|608.556.166
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,51
|999.254.279
|% 2,73
|
|KARSN
|6,03
|1.138.369.788
|% 5,60
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7504
|14,7551
|% 0,12
|
|Euro
|16,0235
|16,0372
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1685
|19,2646
|% -0,18
|
|Frank
|15,7142
|15,8089
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9225
|3,9422
|% 0,17
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,86
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-4,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,20
|