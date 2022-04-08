***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018079
BIST
14:282.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 30,75
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:2814,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0166
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:2816,0359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0126
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:28916,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,51
|Açılış
|: 916,52
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:26
|MZHLD
|34,12
|3.428.379
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.907.424
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.357.979
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.241.243
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.009.151
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|12.520.380
|% -6,60
|
|PSDTC
|29,36
|14.085.544
|% -3,80
|
|PSDTC
|29,36
|14.085.544
|% -3,80
|
|GARAN
|13,10
|3.782.704.230
|% 3,89
|
|THYAO
|35,34
|1.761.217.016
|% -0,79
|
|ASELS
|26,52
|1.219.097.683
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,26
|1.208.658.563
|% 2,74
|
|KARSN
|6,01
|1.090.706.599
|% 5,25
|
|EKGYO
|2,62
|1.045.153.949
|% 2,34
|
|GARAN
|13,10
|3.782.704.230
|% 3,89
|
|ODAS
|2,17
|599.359.121
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,51
|993.985.172
|% 2,73
|
|KARSN
|6,01
|1.090.706.599
|% 5,25
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7505
|14,7565
|% 0,13
|
|Euro
|16,0235
|16,0349
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1795
|19,2757
|% -0,12
|
|Frank
|15,7205
|15,8152
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9228
|3,9425
|% 0,18
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,77
|
|Altın Gr.
|916
|917
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-4,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,24
|