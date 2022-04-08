***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:40
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018086
BIST
14:502.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 34,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:5014,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0179
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:5016,0303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0182
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:50916,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 916,98
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:50
|MZHLD
|34,12
|3.445.234
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.441.435
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.107.998
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|13.216.259
|% -5,80
|
|PSDTC
|29,34
|14.556.662
|% -3,87
|
|PSDTC
|29,34
|14.556.662
|% -3,87
|
|GARAN
|13,17
|3.967.524.125
|% 4,44
|
|THYAO
|35,46
|1.853.947.597
|% -0,45
|
|KARSN
|6,04
|1.285.781.641
|% 5,78
|
|AKBNK
|8,32
|1.268.219.004
|% 3,48
|
|ASELS
|26,54
|1.239.946.680
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,64
|1.080.499.048
|% 3,13
|
|GARAN
|13,17
|3.967.524.125
|% 4,44
|
|ODAS
|2,18
|617.799.836
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|1.027.575.855
|% 3,42
|
|KARSN
|6,04
|1.285.781.641
|% 5,78
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7472
|14,7549
|% 0,12
|
|Euro
|16,0199
|16,0303
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1648
|19,2610
|% -0,19
|
|Frank
|15,7176
|15,8123
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9223
|3,9420
|% 0,17
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,16
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|0,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,03
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
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