***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 14:21
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029752
BIST
15:392.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -63,06
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:3915,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0938
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:3916,1225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0115
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:39914,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,51
|Açılış
|: 914,15
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:39
|IHAAS
|23,98
|5.904.724
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.509
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.987.637
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.252.879
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|774.890
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.195.967
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.183.812
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,60
|3.439.430.466
|% -1,42
|
|SISE
|19,60
|2.634.308.200
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,92
|1.898.844.931
|% -4,50
|
|SAHOL
|19,22
|1.614.577.870
|% -4,66
|
|ASELS
|22,90
|1.457.887.096
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,70
|777.312.079
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,62
|972.081.366
|% -1,70
|
|DOHOL
|3,65
|559.531.186
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|2.634.308.200
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,92
|1.898.844.931
|% -4,50
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3845
|15,3957
|% 0,61
|
|Euro
|16,0796
|16,1225
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,7349
|18,8289
|% 0,25
|
|Frank
|15,3805
|15,4731
|% 0,30
|
|Riyal
|4,0902
|4,1107
|% 0,55
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,01
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|-54,00
|
|Tam
|6.088
|6.245
|-47,11
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|-22,79
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,93
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54VKFYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 660 adet işlem
-
15:53ERCB
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 482, 945 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 77 kaybederek (% -2.62 ) 2, 664
-
15:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, DOHOL
-
15:52XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 29, 925.00 milyon TL de