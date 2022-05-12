***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 14:21
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029753
BIST
15:382.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -63,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:3815,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0940
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:3816,1229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0111
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:38913,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,35
|Açılış
|: 912,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:38
|IHAAS
|23,98
|5.910.072
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.616
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.002.246
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.253.768
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|778.659
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.261.775
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.183.837
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,42
|3.510.057.336
|% -1,85
|
|SISE
|19,52
|2.657.001.853
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,86
|1.924.401.615
|% -4,86
|
|SAHOL
|19,19
|1.647.264.301
|% -4,81
|
|ASELS
|22,82
|1.477.207.464
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,69
|782.923.200
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,60
|992.593.252
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,64
|571.449.660
|% -0,27
|
|SISE
|19,52
|2.657.001.853
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,86
|1.924.401.615
|% -4,86
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3846
|15,3959
|% 0,61
|
|Euro
|16,0806
|16,1229
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,7710
|18,8652
|% 0,44
|
|Frank
|15,3962
|15,4890
|% 0,40
|
|Riyal
|4,0917
|4,1122
|% 0,59
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-8,46
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|-54,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,16
|
Seans Raporu
15:38
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15:53ERCB
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15:52XU030
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15:52
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15:52XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 29, 925.00 milyon TL de
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15:50KRDMA
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 447, 684 adet işlem