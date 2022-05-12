***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNisan 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.Dosya 2654 sayfadan oluşmakta olup, UZY Nisan-1 ve UZY Nisan-2 adları ile 2 bildirim ile yüklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029758BIST