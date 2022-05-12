***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 14:22
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
Dosya 2654 sayfadan oluşmakta olup, UZY Nisan-1 ve UZY Nisan-2 adları ile 2 bildirim ile yüklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029758
BIST
14:462.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -59,09
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:4615,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0862
|Açılış
|: 15,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:4616,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0367
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
14:46909,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,66
|Açılış
|: 909,97
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:44
|IHAAS
|23,98
|5.055.281
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.722.543
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.815.710
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.142.027
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|768.102
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.593.837
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|939.283
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,54
|3.117.288.106
|% -1,56
|
|SISE
|19,56
|2.433.715.630
|% -2,00
|
|KRDMD
|15,90
|1.717.356.161
|% -4,62
|
|SAHOL
|19,25
|1.404.176.978
|% -4,51
|
|TUPRS
|253,50
|1.340.761.691
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,67
|729.921.527
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|836.155.288
|% -2,55
|
|SISE
|19,56
|2.433.715.630
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,58
|441.921.058
|% -1,92
|
|KRDMD
|15,90
|1.717.356.161
|% -4,62
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3786
|15,3865
|% 0,55
|
|Euro
|16,0617
|16,0955
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,6840
|18,7777
|% -0,02
|
|Frank
|15,3587
|15,4513
|% 0,16
|
|Riyal
|4,0858
|4,1063
|% 0,45
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-9,72
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.226
|-37,00
|
|Tam
|6.098
|6.254
|-38,67
|
|Yarım
|2.948
|3.025
|-18,71
|
|Çeyrek
|1.478
|1.513
|-9,35
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,78
|
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