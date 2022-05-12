***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 14:25
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
Dosya 2654 sayfadan oluşmakta olup, UZY Nisan-1 ve UZY Nisan-2 adları ile 2 bildirim ile yüklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029760
BIST
14:282.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -58,88
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:2815,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0847
|Açılış
|: 107,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 107,5200
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:2816,1175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0165
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7100
|
16,2522
En Düşük
16,0453
14:2810,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,20
|Açılış
|: 10,43
|
|Önceki Kapanış
|: 10,63
|
10,66
En Düşük
10,28
BIST En Aktif Hisseler14:28
|GLBMD
|7,15
|18.721.964
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.769.987
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.118.744
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,78
|71.431.245
|% 8,77
|
|LIDFA
|6,21
|759.185
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.494.566
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|926.553
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,50
|3.041.565.168
|% -1,66
|
|SISE
|19,58
|2.393.161.993
|% -1,90
|
|KRDMD
|15,89
|1.668.892.981
|% -4,68
|
|SAHOL
|19,23
|1.313.494.222
|% -4,61
|
|ASELS
|22,88
|1.296.455.422
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,69
|710.192.099
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,58
|823.808.858
|% -2,55
|
|SISE
|19,58
|2.393.161.993
|% -1,90
|
|DOHOL
|3,58
|435.357.973
|% -1,92
|
|KRDMD
|15,89
|1.668.892.981
|% -4,68
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3736
|15,3866
|% 0,55
|
|Euro
|16,0714
|16,1175
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7439
|18,8380
|% 0,30
|
|Frank
|15,3889
|15,4816
|% 0,35
|
|Riyal
|4,0918
|4,1123
|% 0,59
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|-34,00
|
|Tam
|6.102
|6.257
|-35,42
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-17,14
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,09
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,43
|
Seans Raporu
14:28
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14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, UZERB, MNDRS, GLBMD
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14:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, EMNIS, LIDFA, PKENT, KAPLM, SELVA