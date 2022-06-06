***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034902
BIST
16:262.652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 50,53
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:2616,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1706
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:2617,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2115
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:26988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,44
|Açılış
|: 988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:25
|RYSAS
|8,25
|56.097.587
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.564.591
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.928.306
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,48
|105.210.905
|% -6,71
|
|SANFM
|33,66
|13.136.290
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,02
|4.280.575
|% -2,77
|
|THYAO
|48,26
|3.819.177.160
|% 0,58
|
|SASA
|44,56
|3.640.830.921
|% 1,50
|
|AKBNK
|9,01
|2.415.860.010
|% 2,85
|
|SISE
|21,76
|2.188.530.565
|% 4,51
|
|GARAN
|15,71
|1.878.694.543
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,88
|900.130.458
|% 3,60
|
|AKBNK
|9,01
|2.415.860.010
|% 2,85
|
|ODAS
|2,99
|789.711.798
|% 6,79
|
|YKBNK
|4,94
|1.042.801.958
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,08
|817.948.287
|% 3,55
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5730
|16,5769
|% 0,99
|
|Euro
|17,7739
|17,8089
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,7567
|20,8608
|% 1,56
|
|Frank
|17,1430
|17,2463
|% 0,90
|
|Riyal
|4,4094
|4,4315
|% 1,07
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|0,33
|
|Altın Gr.
|988
|989
|11,44
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.544
|6.707
|40,63
|
|Yarım
|3.163
|3.244
|19,65
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,60
|
Seans Raporu
16:25
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