***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:16
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034907
BIST
16:162.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 47,74
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:1616,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1815
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:1617,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2301
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:16988,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,52
|Açılış
|: 988,72
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:14
|RYSAS
|8,25
|55.885.958
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.554.100
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.782.673
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,50
|104.535.364
|% -6,61
|
|SANFM
|33,60
|13.007.583
|% -3,84
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|31.992.094
|% -2,89
|
|SASA
|44,62
|3.481.634.058
|% 1,64
|
|THYAO
|48,16
|3.466.744.007
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,96
|2.215.290.616
|% 2,28
|
|SISE
|21,80
|2.162.024.459
|% 4,71
|
|GARAN
|15,73
|1.810.132.357
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,87
|894.284.429
|% 3,24
|
|ODAS
|2,98
|785.811.223
|% 6,43
|
|AKBNK
|8,96
|2.215.290.616
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,93
|972.100.045
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,10
|794.815.324
|% 4,06
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5878
|16,5940
|% 1,09
|
|Euro
|17,7905
|17,8232
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,7717
|20,8758
|% 1,63
|
|Frank
|17,1632
|17,2666
|% 1,02
|
|Riyal
|4,4111
|4,4332
|% 1,10
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,35
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,25
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Seans Raporu
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