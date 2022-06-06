***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:17
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034908
BIST
16:192.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 48,53
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:1916,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1752
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:1917,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2310
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:19988,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,58
|Açılış
|: 988,78
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:17
|RYSAS
|8,25
|55.930.359
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.558.564
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.819.391
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,53
|104.793.377
|% -6,46
|
|SANFM
|33,72
|13.072.790
|% -3,49
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,04
|4.262.432
|% -2,69
|
|SASA
|44,62
|3.583.120.770
|% 1,64
|
|THYAO
|48,04
|3.579.018.952
|% 0,13
|
|AKBNK
|8,95
|2.239.053.122
|% 2,17
|
|SISE
|21,76
|2.177.747.083
|% 4,51
|
|GARAN
|15,70
|1.842.585.479
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,88
|896.525.607
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|787.017.847
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,95
|2.239.053.122
|% 2,17
|
|DOHOL
|4,08
|813.243.031
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,94
|974.149.953
|% 2,07
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5881
|16,5940
|% 1,09
|
|Euro
|17,7930
|17,8297
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,7635
|20,8676
|% 1,59
|
|Frank
|17,1561
|17,2595
|% 0,98
|
|Riyal
|4,4105
|4,4326
|% 1,09
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,01
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,88
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,20
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 10.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 213, 862 adet işlem
-
16:31ODAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 178, 472 adet işlem
-
16:30TRCAS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 788, 812 adet işlem
-
16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, GARAN, EKGYO
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 41 artarak (% 1.90 ) 2, 383