***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034909
BIST
16:102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 48,13
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
16:1016,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1792
|Açılış
|: 118,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 119,7200
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:1017,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2301
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2800
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:1011,95
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 11,95
|
|Önceki Kapanış
|: 11,59
|
12,02
En Düşük
11,29
BIST En Aktif Hisseler16:08
|RYSAS
|8,25
|55.487.243
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|ERCB
|37,60
|30.512.075
|% 9,94
|
|TMSN
|27,64
|202.517.029
|% 9,94
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,44
|103.880.220
|% -6,92
|
|SANFM
|33,60
|12.891.119
|% -3,84
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|31.458.278
|% -2,89
|
|SASA
|44,14
|3.388.581.207
|% 0,55
|
|THYAO
|47,82
|3.316.205.490
|% -0,33
|
|SISE
|21,80
|2.126.109.413
|% 4,71
|
|AKBNK
|8,96
|2.069.545.706
|% 2,28
|
|GARAN
|15,83
|1.741.504.282
|% 5,11
|
|EKGYO
|2,88
|893.840.817
|% 3,60
|
|ODAS
|2,98
|781.621.602
|% 6,43
|
|AKBNK
|8,96
|2.069.545.706
|% 2,28
|
|DOHOL
|4,10
|787.268.088
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,95
|941.181.207
|% 2,27
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5854
|16,5918
|% 1,08
|
|Euro
|17,7871
|17,8243
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,7682
|20,8723
|% 1,62
|
|Frank
|17,1612
|17,2646
|% 1,01
|
|Riyal
|4,4107
|4,4328
|% 1,09
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,56
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,05
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|43,00
|
|Tam
|6.549
|6.712
|45,46
|
|Yarım
|3.165
|3.247
|21,99
|
|Çeyrek
|1.588
|1.623
|10,99
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,01
|0,42
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,16
|
Seans Raporu
16:08
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16:23GLYHO
Yüzde 5.64 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 854, 846 adet işlem
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16:22GZNMI
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16:19XU100
Endeks 2, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 33, 980.00 milyon TL de
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16:19ULUFA
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 367, 219 adet işlem