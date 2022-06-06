***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:20
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu 1 ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034914
BIST
16:122.651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 49,40
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:1216,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1795
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:1217,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2286
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:12988,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,12
|Açılış
|: 988,32
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:10
|RYSAS
|8,25
|55.882.344
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|202.679.525
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|43.262.222
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,52
|104.100.765
|% -6,51
|
|SANFM
|33,60
|12.926.374
|% -3,84
|
|DOKTA
|25,92
|4.122.193
|% -3,14
|
|HEDEF
|6,72
|31.847.415
|% -3,03
|
|SASA
|44,14
|3.395.946.262
|% 0,55
|
|THYAO
|47,80
|3.340.427.179
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,97
|2.180.174.006
|% 2,40
|
|SISE
|21,78
|2.130.710.520
|% 4,61
|
|GARAN
|15,78
|1.769.809.454
|% 4,78
|
|EKGYO
|2,87
|893.997.963
|% 3,24
|
|ODAS
|2,99
|784.773.230
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,97
|2.180.174.006
|% 2,40
|
|YKBNK
|4,94
|961.065.721
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,10
|788.128.117
|% 4,06
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5856
|16,5935
|% 1,09
|
|Euro
|17,7910
|17,8269
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,7717
|20,8758
|% 1,63
|
|Frank
|17,1632
|17,2666
|% 1,02
|
|Riyal
|4,4111
|4,4332
|% 1,10
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,35
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,25
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25ODAS
Yüzde 6.43 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 567, 411 adet işlem
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16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 42 artarak (% 1.85 ) 2, 943
-
16:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, AKBNK
-
16:24XU100
Endeks 2, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 34, 437.00 milyon TL de
-
16:24RYSAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 147, 699 adet işlem