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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.06.2022 16:28
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/06/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mayıs 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu 2 ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034916


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 8,25 55.927.216 % 10,00  
KAPLM 62,70 3.446.601 % 10,00  
TETMT 256,50 5.444.677 % 9,99  
KRSTL 7,44 43.554.100 % 9,90  
FLAP 4,11 41.782.673 % 9,89  
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Dolar 16,5861 16,5895 % 1,07  
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Sterlin 20,7643 20,8685 % 1,60  
Frank 17,1555 17,2588 % 0,97  
Riyal 4,4107 4,4328 % 1,09  
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16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 2,27  
Altın Gr. 989 989 11,60  
Cumhuriyet 6.580 6.680 52,00  
Tam 6.547 6.710 44,01  
Yarım 3.165 3.246 21,29  
Çeyrek 1.587 1.623 10,64  
Gümüş.Ons 22,39 22,43 0,48  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 0,38  
B. Petrol 120 120 0,37  
Seans Raporu 16:19
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