***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 09:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051693
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
0
En Düşük
0
18:0517,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9679
En Düşük
17,9146
18:0518,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2979
En Düşük
18,2123
18:051.021,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.021,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,23
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|27,70
|15.740.983
|% 0,00
|
|ADESE
|0,85
|81.497.605
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,79
|424.872.163
|% 0,00
|
|AKGRT
|2,77
|11.218.346
|% 0,00
|
|ALCTL
|30,90
|32.220.832
|% 0,00
|
|ADEL
|27,70
|15.740.983
|% 0,00
|
|ADESE
|0,85
|81.497.605
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,79
|424.872.163
|% 0,00
|
|AKGRT
|2,77
|11.218.346
|% 0,00
|
|ALCTL
|30,90
|32.220.832
|% 0,00
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 0,00
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 0,00
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 0,00
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 0,00
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 0,00
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9483
|17,9608
|% 0,19
|
|Euro
|18,2809
|18,2922
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,7202
|21,8291
|% 0,05
|
|Frank
|18,5873
|18,6993
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7606
|4,7844
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|5,10
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.850
|6.919
|16,00
|
|Yarım
|3.338
|3.383
|8,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|96,50
|96,50
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA