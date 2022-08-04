***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 10:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051706
BIST
10:352.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 38,85
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.724
En Düşük
2.701
10:3517,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:3518,3107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0686
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:351.024,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.024,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,79
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:33
|KRPLS
|8,26
|53.942.200
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|102.123.164
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|61.908.865
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,01
|16.776.722
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,20
|14.997.984
|% -4,93
|
|AYCES
|64,60
|1.357.383
|% -2,86
|
|FLAP
|5,17
|21.870.321
|% -2,82
|
|KRSTL
|6,60
|10.868.038
|% -2,80
|
|HEKTS
|37,26
|1.450.465.560
|% 4,90
|
|THYAO
|55,90
|1.261.470.966
|% 1,64
|
|SISE
|23,70
|659.257.500
|% 1,80
|
|SASA
|50,80
|387.980.126
|% 1,93
|
|EREGL
|27,98
|339.569.321
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,47
|223.203.711
|% 7,86
|
|EKGYO
|3,22
|249.459.765
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,92
|130.633.483
|% 4,92
|
|YKBNK
|4,99
|243.700.078
|% 1,42
|
|TSKB
|2,89
|137.734.887
|% 0,70
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9675
|% 0,23
|
|Euro
|18,2844
|18,3038
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,8023
|21,9117
|% 0,43
|
|Frank
|18,6118
|18,7239
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,27
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.869
|6.932
|29,00
|
|Yarım
|3.347
|3.389
|14,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|-0,43
|
Seans Raporu
10:33
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10:48ASUZU
Yüzde 7.09 oranında artışla 377.50 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 187 adet işlem
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10:47XU100
Endeks 2, 722 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 9, 455.00 milyon TL de
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10:44MRGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 374, 744 adet işlem