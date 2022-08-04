***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 10:28
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051711
BIST
10:532.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 37,82
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:5317,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:5318,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:531.024,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.024,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KRPLS
|8,26
|54.580.211
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.361.864
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|19.996.587
|% 8,53
|
|TMSN
|58,50
|190.039.392
|% 8,23
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,26
|18.660.587
|% -4,81
|
|AYCES
|64,60
|1.554.217
|% -2,86
|
|KLRHO
|17,87
|3.020.502
|% -2,83
|
|SANEL
|10,88
|1.077.378
|% -2,68
|
|HEKTS
|37,88
|1.648.040.452
|% 6,64
|
|THYAO
|55,80
|1.448.673.241
|% 1,45
|
|SISE
|23,66
|738.342.906
|% 1,63
|
|SASA
|50,75
|470.930.821
|% 1,83
|
|EREGL
|27,98
|386.961.718
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|250.995.754
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|293.703.555
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|152.396.424
|% 5,46
|
|SEGYO
|1,13
|71.999.378
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,97
|309.926.212
|% 1,02
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9680
|% 0,23
|
|Euro
|18,2972
|18,3179
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,7958
|21,9051
|% 0,40
|
|Frank
|18,6124
|18,7245
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,28
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|9,06
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.868
|6.930
|27,00
|
|Yarım
|3.347
|3.388
|13,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,03
|
|B. Petrol
|96,30
|96,30
|-0,48
|
Seans Raporu
10:53
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