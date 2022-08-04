***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 10:29
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051713
BIST
10:332.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 37,84
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.724
En Düşük
2.701
10:3317,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:3318,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0721
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:331.024,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.024,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,79
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KRPLS
|8,26
|53.441.950
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|98.469.961
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|60.612.140
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,00
|15.595.210
|% 9,41
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|KZBGY
|49,00
|12.975.964
|% -5,31
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|LIDFA
|7,52
|4.117.693
|% -2,97
|
|KLRHO
|17,87
|2.540.448
|% -2,83
|
|FLAP
|5,17
|21.870.321
|% -2,82
|
|ODAS
|4,16
|124.391.277
|% 0,48
|
|ULUUN
|24,00
|123.832.888
|% 5,91
|
|TMSN
|59,45
|98.469.961
|% 9,99
|
|AGHOL
|81,70
|97.578.333
|% 4,28
|
|KMPUR
|33,42
|62.050.331
|% 4,24
|
|SEGYO
|1,15
|36.143.312
|% -0,86
|
|ODAS
|4,16
|124.391.277
|% 0,48
|
|KRPLS
|8,26
|53.441.950
|% 9,99
|
|MOBTL
|1,77
|10.806.315
|% 1,14
|
|CONSE
|3,80
|22.584.088
|% 2,43
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9665
|% 0,22
|
|Euro
|18,2918
|18,3173
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,7726
|21,8818
|% 0,29
|
|Frank
|18,5982
|18,7103
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,27
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|9,00
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.866
|6.930
|27,00
|
|Yarım
|3.346
|3.388
|13,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,33
|96,33
|-0,45
|
Seans Raporu
10:31
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10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PGSUS, SAHOL