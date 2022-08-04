***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 10:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051735
BIST
10:482.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 38,81
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:4817,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:4818,3061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0640
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:481.024,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.024,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KRPLS
|8,26
|54.291.887
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.126.456
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|19.373.195
|% 8,53
|
|TMSN
|58,55
|161.166.327
|% 8,33
|
|RAYSG
|11,00
|530.154
|% -5,50
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,52
|17.355.654
|% -4,31
|
|GRNYO
|3,28
|1.264.336
|% -3,81
|
|KLRHO
|17,88
|2.904.460
|% -2,77
|
|HEKTS
|37,94
|1.618.930.115
|% 6,81
|
|THYAO
|55,75
|1.384.155.519
|% 1,36
|
|SISE
|23,68
|725.248.482
|% 1,72
|
|SASA
|50,95
|433.403.395
|% 2,23
|
|EREGL
|27,98
|377.807.485
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|247.361.489
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|292.129.019
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|145.021.409
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,97
|290.249.972
|% 1,02
|
|SEGYO
|1,14
|67.126.946
|% -1,72
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9583
|17,9675
|% 0,23
|
|Euro
|18,2892
|18,3061
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,8005
|21,9098
|% 0,42
|
|Frank
|18,6075
|18,7196
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,26
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.875
|6.938
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|-0,38
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:03KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 641, 075 adet işlem
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11:02XU100
Endeks 2, 723 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 378.00 milyon TL de
-
11:02TMSN
Yüzde 7.86 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 599 adet işlem
-
11:01CEMTS
Yüzde 7.47 oranında artışla 34.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 187, 165 adet işlem
-
11:00YEOTK
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 771, 682 adet işlem