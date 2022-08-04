***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 10:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051737
BIST
11:252.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 39,89
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
11:2517,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9786
En Düşük
17,9146
11:2518,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0761
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3252
En Düşük
18,2123
11:251.024,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.024,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,69
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler11:25
|KRPLS
|8,26
|55.498.112
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.919.394
|% 9,95
|
|TMSN
|59,30
|260.596.474
|% 9,71
|
|YAYLA
|5,00
|22.174.889
|% 9,41
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,86
|27.840.841
|% -3,65
|
|SEGYO
|1,12
|85.987.117
|% -3,45
|
|MZHLD
|84,45
|36.593.351
|% -3,21
|
|KRSTL
|6,59
|19.547.860
|% -2,95
|
|HEKTS
|37,90
|1.867.322.695
|% 6,70
|
|THYAO
|55,75
|1.584.618.347
|% 1,36
|
|SISE
|23,66
|875.485.187
|% 1,63
|
|SASA
|50,85
|536.391.614
|% 2,03
|
|EREGL
|28,00
|496.279.880
|% 1,23
|
|ZOREN
|2,44
|266.983.986
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|333.888.613
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,96
|189.358.211
|% 7,10
|
|TSKB
|2,87
|233.986.548
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,12
|85.987.117
|% -3,45
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9719
|% 0,25
|
|Euro
|18,2993
|18,3182
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,7955
|21,9048
|% 0,40
|
|Frank
|18,6155
|18,7277
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,31
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|9,02
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,32
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.873
|6.936
|33,00
|
|Yarım
|3.349
|3.391
|16,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,06
|
|B. Petrol
|96,65
|96,65
|-0,13
|