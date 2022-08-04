***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 10:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051739
BIST
12:182.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 33,11
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:1817,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:1818,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1116
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:181.027,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.027,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:18
|KRPLS
|8,26
|56.391.133
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.124.008
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,24
|49.319.885
|% 8,60
|
|YAYLA
|4,95
|25.058.105
|% 8,32
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|ASUZU
|335,50
|143.621.714
|% -4,82
|
|GLBMD
|8,94
|7.048.542
|% -4,39
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|AYCES
|64,10
|2.047.219
|% -3,61
|
|THYAO
|55,65
|1.999.843.294
|% 1,18
|
|HEKTS
|37,88
|1.960.841.870
|% 6,64
|
|SISE
|23,64
|1.036.867.781
|% 1,55
|
|KARSN
|7,32
|663.669.891
|% 3,54
|
|SASA
|50,70
|626.052.906
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|384.515.945
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,22
|381.696.555
|% 1,90
|
|ZOREN
|2,44
|286.052.352
|% 6,55
|
|SKBNK
|1,95
|212.516.606
|% 6,56
|
|KARSN
|7,32
|663.669.891
|% 3,54
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9652
|17,9747
|% 0,27
|
|Euro
|18,3278
|18,3537
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7976
|21,9070
|% 0,41
|
|Frank
|18,6395
|18,7517
|% 0,29
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,32
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|12,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.962
|70,00
|
|Tam
|6.897
|6.949
|46,00
|
|Yarım
|3.361
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,08
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|-0,36
|