***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 10:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051738
BIST
12:032.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 37,64
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:0317,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:0318,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:031.026,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.026,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.026,92
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KRPLS
|8,26
|56.093.575
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|66.501.264
|% 9,95
|
|KAPLM
|82,60
|15.637.150
|% 8,97
|
|BIZIM
|24,30
|47.679.317
|% 8,87
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|CANTE
|66,40
|35.322.765
|% -3,28
|
|SANEL
|10,84
|1.612.598
|% -3,04
|
|ECZYT
|79,55
|78.866.652
|% -2,99
|
|LIDFA
|7,52
|6.701.466
|% -2,97
|
|HEKTS
|37,88
|1.940.331.545
|% 6,64
|
|THYAO
|55,75
|1.706.009.879
|% 1,36
|
|SISE
|23,66
|1.003.064.412
|% 1,63
|
|KARSN
|7,33
|609.091.368
|% 3,68
|
|SASA
|50,75
|594.403.119
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|378.082.169
|% 2,09
|
|ZOREN
|2,45
|283.401.715
|% 6,99
|
|EKGYO
|3,23
|366.373.745
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,97
|208.565.012
|% 7,65
|
|KARSN
|7,33
|609.091.368
|% 3,68
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9624
|17,9742
|% 0,26
|
|Euro
|18,3138
|18,3449
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7946
|21,9039
|% 0,40
|
|Frank
|18,6200
|18,7322
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,31
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,83
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.893
|6.950
|47,00
|
|Yarım
|3.359
|3.398
|23,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|96,88
|96,88
|0,10
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18BIZIM
Yüzde 8.96 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 940 adet işlem
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12:17XU100
Endeks 2, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 16, 950.00 milyon TL de
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12:17HEKTS
Yüzde 6.59 oranında artışla 37.86 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 152, 937 adet işlem
-
12:16DARDL
Yüzde 6.67 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 867, 012 adet işlem
-
12:15BEYAZ
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 204 adet işlem