***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:24
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060587
BIST
17:423.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 54,73
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:4218,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2325
En Düşük
18,1962
17:4218,0623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0310
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:421.000,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.000,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:39
|FADE
|9,90
|154.789.574
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|147.606.220
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.412.186
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.094.680
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|102.349.345
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|11.329.002
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.715.926
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.194.248
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,44
|16.880.028.347
|% 4,07
|
|EREGL
|32,22
|8.662.487.417
|% 4,00
|
|AKBNK
|15,60
|7.436.536.295
|% 9,94
|
|GARAN
|26,50
|7.406.108.380
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,56
|7.125.805.901
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,44
|16.880.028.347
|% 4,07
|
|EKGYO
|4,56
|7.125.805.901
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,58
|5.854.607.933
|% 9,75
|
|AKBNK
|15,60
|7.436.536.295
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,99
|4.965.010.642
|% 8,62
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2223
|18,2303
|% 0,08
|
|Euro
|18,0636
|18,0697
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9312
|21,0362
|% 0,02
|
|Frank
|18,4198
|18,5307
|% -0,55
|
|Riyal
|4,8347
|4,8589
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,42
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.769
|6.854
|42,00
|
|Yarım
|3.298
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-2,71
|
Seans Raporu
17:39
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 05 artarak (% 1.44 ) 3, 039
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, KRSTL, ATAGY, ICBCT, ASUZU, ROYAL, VKING, AKBNK, FADE, INVEO
-
17:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, ISKUR, DOGUB, MIPAZ, COSMO, BRMEN