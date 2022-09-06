***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:25
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060591
BIST
17:403.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 56,12
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:4018,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2334
En Düşük
18,1962
17:4018,0650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0283
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:40999,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,02
|Açılış
|: 999,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:40
|FADE
|9,90
|154.789.574
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|147.606.220
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.412.186
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.094.680
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|102.349.345
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|11.329.002
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.715.926
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.194.248
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,44
|16.880.028.347
|% 4,07
|
|EREGL
|32,22
|8.662.487.417
|% 4,00
|
|AKBNK
|15,60
|7.436.536.295
|% 9,94
|
|GARAN
|26,50
|7.406.108.380
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,56
|7.125.805.901
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,44
|16.880.028.347
|% 4,07
|
|EKGYO
|4,56
|7.125.805.901
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,58
|5.854.607.933
|% 9,75
|
|AKBNK
|15,60
|7.436.536.295
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,99
|4.965.010.642
|% 8,62
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2334
|% 0,10
|
|Euro
|18,0580
|18,0650
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9312
|21,0361
|% 0,02
|
|Frank
|18,4234
|18,5344
|% -0,53
|
|Riyal
|4,8347
|4,8589
|% 0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.775
|6.861
|49,00
|
|Yarım
|3.301
|3.349
|18,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.678
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|-3,04
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem
-
17:52PETUN
Yüzde 7.45 oranında artışla 37.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 165, 281 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 05 artarak (% 1.44 ) 3, 039
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, KRSTL, ATAGY, ICBCT, ASUZU, ROYAL, VKING, AKBNK, FADE, INVEO