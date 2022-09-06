***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060597
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0219
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05998,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,29
|Açılış
|: 998,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2249
|% 0,05
|
|Euro
|18,0593
|18,0714
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9573
|21,0624
|% 0,15
|
|Frank
|18,4446
|18,5557
|% -0,42
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-7,52
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.755
|6.848
|36,00
|
|Yarım
|3.291
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|-2,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem