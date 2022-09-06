***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:33
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060605
BIST
17:103.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 47,61
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:1018,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2348
En Düşük
18,1962
17:1018,0476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0457
|Açılış
|: 18,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:10999,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 999,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:10
|FADE
|9,90
|154.013.543
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.098.387
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.056.565
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|146.764.362
|% 10,00
|
|ISCTR
|10,60
|5.575.452.599
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.282.259
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.649.314
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,48
|15.808.898.487
|% 4,56
|
|EREGL
|32,04
|8.138.672.821
|% 3,42
|
|AKBNK
|15,60
|7.423.043.933
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,59
|6.768.416.632
|% 4,79
|
|GARAN
|26,38
|6.492.774.045
|% 4,27
|
|YKBNK
|8,48
|15.808.898.487
|% 4,56
|
|EKGYO
|4,59
|6.768.416.632
|% 4,79
|
|ISCTR
|10,60
|5.575.452.599
|% 9,96
|
|AKBNK
|15,60
|7.423.043.933
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,67
|4.574.095.156
|% 6,13
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2215
|18,2348
|% 0,10
|
|Euro
|18,0381
|18,0476
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,9096
|21,0145
|% -0,08
|
|Frank
|18,4273
|18,5383
|% -0,51
|
|Riyal
|4,8356
|4,8598
|% 0,07
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,37
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.843
|10,00
|
|Tam
|6.763
|6.846
|34,00
|
|Yarım
|3.295
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-2,16
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU100
Endeks 3, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 109, 613.00 milyon TL de
-
17:25ITTFH
Yüzde 5.91 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 046, 353 adet işlem
-
17:23BURVA
Yüzde 6.49 oranında artışla 22.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 408, 203 adet işlem
-
17:22BURVA
Yüzde 6.58 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 724 adet işlem
-
17:21TRGYO
Yüzde 7.97 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 214, 036 adet işlem