***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 16:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060611
BIST
17:573.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 43,31
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:5718,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
17:5718,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:57998,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,41
|Açılış
|: 998,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:55
|PENGD
|6,71
|133.832.139
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|148.009.165
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|155.605.245
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.975.779
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.095.551
|% 10,00
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|12.442.962
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.785.737
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.484.462
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,41
|17.356.434.394
|% 3,70
|
|EREGL
|32,24
|9.438.924.101
|% 4,07
|
|GARAN
|26,46
|7.788.772.544
|% 4,58
|
|AKBNK
|15,60
|7.453.498.736
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,53
|7.425.427.272
|% 3,42
|
|YKBNK
|8,41
|17.356.434.394
|% 3,70
|
|EKGYO
|4,53
|7.425.427.272
|% 3,42
|
|ISCTR
|10,57
|6.146.281.597
|% 9,65
|
|AKBNK
|15,60
|7.453.498.736
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,98
|5.332.218.709
|% 8,54
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2136
|18,2286
|% 0,07
|
|Euro
|18,0817
|18,0908
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,9476
|21,0527
|% 0,10
|
|Frank
|18,4444
|18,5555
|% -0,42
|
|Riyal
|4,8350
|4,8592
|% 0,06
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,16
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.777
|6.863
|51,00
|
|Yarım
|3.302
|3.350
|19,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.677
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|-3,01
|
Seans Raporu
17:55
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
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17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem