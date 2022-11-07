***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 17:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077523
BIST
17:344.331
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 114,16
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:3418,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:3418,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:341.003,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.004,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BFREN
|2.332,90
|93.247.472
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.458.391
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|154.653.936
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.007.127.604
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.673.257
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.254.956
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,25
|32.088.291
|% -8,95
|
|PRKME
|14,31
|142.652.682
|% -8,45
|
|BTCIM
|38,94
|44.580.914
|% -7,42
|
|THYAO
|106,00
|9.435.394.778
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,69
|6.821.911.641
|% 5,31
|
|PETKM
|14,79
|5.159.668.036
|% 5,64
|
|EREGL
|36,62
|5.007.127.604
|% 9,97
|
|TUPRS
|446,70
|4.736.830.776
|% 4,32
|
|EKGYO
|4,79
|4.173.728.560
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,69
|6.821.911.641
|% 5,31
|
|PETKM
|14,79
|5.159.668.036
|% 5,64
|
|ISCTR
|9,29
|2.791.882.947
|% 3,80
|
|HALKB
|8,72
|2.611.522.973
|% 2,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5853
|% 0,10
|
|Euro
|18,5472
|18,5709
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2690
|21,3756
|% 0,98
|
|Frank
|18,7275
|18,8404
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,13
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.723
|6.777
|143,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,50
|0,03
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|0,03
|
Seans Raporu
17:32
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17:47YESIL
Yüzde 8.21 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 889, 184 adet işlem
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17:46KMPUR
Yüzde 7.50 oranında artışla 106.10 lira fiyatla işlem gören hissede 907, 378 adet işlem
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17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 34 artarak (% 3.34 ) 4, 738
-
17:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, PETKM
-
17:45XU100
Endeks 4, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 77 üstünde . İşlem hacmi 97, 214.00 milyon TL de