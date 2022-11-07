***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 17:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077524
BIST
17:574.328
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 110,93
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
17:5718,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:5718,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6005
En Düşük
18,5100
17:571.003,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.003,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KONYA
|2.552,00
|230.142.785
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|93.756.044
|% 10,00
|
|POLTK
|968,00
|24.821.428
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|167.473.064
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.012.131.581
|% 9,97
|
|KIMMR
|9,16
|17.631.286
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,25
|33.232.290
|% -8,95
|
|PRKME
|14,26
|145.963.182
|% -8,77
|
|BTCIM
|38,88
|47.957.260
|% -7,56
|
|THYAO
|107,50
|10.763.776.678
|% 3,17
|
|KRDMD
|13,67
|7.094.073.659
|% 5,15
|
|PETKM
|14,74
|5.467.725.182
|% 5,29
|
|TUPRS
|448,40
|5.202.318.617
|% 4,72
|
|EREGL
|36,62
|5.012.131.581
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.563.957.636
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,67
|7.094.073.659
|% 5,15
|
|PETKM
|14,74
|5.467.725.182
|% 5,29
|
|ISCTR
|9,25
|2.942.928.406
|% 3,35
|
|HALKB
|8,73
|2.753.997.884
|% 2,22
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5810
|18,5867
|% 0,11
|
|Euro
|18,5800
|18,5900
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2098
|21,3162
|% 0,70
|
|Frank
|18,6737
|18,7862
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|
Seans Raporu
17:57
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17:58INFO
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem