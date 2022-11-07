***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 17:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077526
BIST
17:414.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 115,25
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:4118,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:4118,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:411.003,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.003,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:39
|BFREN
|2.332,90
|93.581.077
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.612.319
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|155.412.169
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.009.906.586
|% 9,97
|
|FMIZP
|183,30
|198.242.232
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.294.418
|% -9,93
|
|EGEPO
|14,25
|32.447.802
|% -8,95
|
|PRKME
|14,32
|143.349.584
|% -8,38
|
|MERCN
|25,74
|87.709.838
|% -7,14
|
|AYDEM
|17,71
|590.124.177
|% -6,44
|
|ODAS
|8,83
|1.542.735.284
|% -1,01
|
|KONTR
|122,80
|801.389.122
|% 0,82
|
|MIATK
|86,95
|760.669.525
|% 4,57
|
|AYDEM
|17,71
|590.124.177
|% -6,44
|
|CONSE
|8,70
|429.659.881
|% -3,76
|
|SEGYO
|1,79
|98.748.018
|% 7,19
|
|CONSE
|8,70
|429.659.881
|% -3,76
|
|MOBTL
|3,27
|131.594.144
|% 0,00
|
|PSGYO
|6,54
|223.419.740
|% -0,61
|
|AYDEM
|17,71
|590.124.177
|% -6,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5715
|18,5815
|% 0,08
|
|Euro
|18,5504
|18,5662
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2323
|21,3388
|% 0,81
|
|Frank
|18,7027
|18,8154
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,13
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,14
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.721
|6.778
|144,00
|
|Yarım
|3.275
|3.314
|70,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|0,01
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem
-
17:51CRFSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 66.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 430, 569 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 41 artarak (% 2.89 ) 3, 827
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, BFREN, FMIZP, PRDGS, ESCAR, DOGUB, COSMO, GARFA, SNKRN, VKFYO