***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 17:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077527
BIST
17:504.337
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 120,31
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:5018,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:5018,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1023
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:501.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KONYA
|2.552,00
|229.438.780
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.730.427
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|93.618.403
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|164.050.988
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.011.487.984
|% 9,97
|
|KIMMR
|9,16
|17.622.932
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,26
|144.907.724
|% -8,77
|
|EGEPO
|14,32
|33.090.093
|% -8,50
|
|BTCIM
|38,74
|47.695.921
|% -7,89
|
|THYAO
|107,00
|10.344.133.283
|% 2,69
|
|KRDMD
|13,68
|7.020.091.587
|% 5,23
|
|PETKM
|14,73
|5.396.176.980
|% 5,21
|
|TUPRS
|448,90
|5.133.274.505
|% 4,83
|
|EREGL
|36,62
|5.011.487.984
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.521.952.314
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,68
|7.020.091.587
|% 5,23
|
|PETKM
|14,73
|5.396.176.980
|% 5,21
|
|ISCTR
|9,28
|2.925.566.836
|% 3,69
|
|HALKB
|8,74
|2.740.887.767
|% 2,34
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5771
|18,5909
|% 0,13
|
|Euro
|18,5736
|18,5844
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2265
|21,3330
|% 0,78
|
|Frank
|18,6905
|18,8030
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,08
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,04
|
|B. Petrol
|98,50
|98,50
|-0,07
|
Seans Raporu
17:48
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