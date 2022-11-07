***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 17:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077531
BIST
17:454.333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 116,00
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:4518,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:4518,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0832
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:451.004,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.004,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KONYA
|2.552,00
|225.901.855
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.730.427
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|93.618.403
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|161.457.807
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.010.469.033
|% 9,97
|
|KIMMR
|9,16
|17.431.836
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,30
|144.249.571
|% -8,51
|
|EGEPO
|14,39
|32.871.443
|% -8,05
|
|BTCIM
|38,78
|47.063.481
|% -7,80
|
|THYAO
|106,30
|9.881.539.129
|% 2,02
|
|KRDMD
|13,68
|6.990.386.723
|% 5,23
|
|PETKM
|14,77
|5.356.684.691
|% 5,50
|
|TUPRS
|451,00
|5.070.810.943
|% 5,32
|
|EREGL
|36,62
|5.010.469.033
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,80
|4.437.765.514
|% 4,35
|
|KRDMD
|13,68
|6.990.386.723
|% 5,23
|
|PETKM
|14,77
|5.356.684.691
|% 5,50
|
|ISCTR
|9,26
|2.903.985.218
|% 3,46
|
|HALKB
|8,74
|2.714.396.285
|% 2,34
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5847
|% 0,10
|
|Euro
|18,5614
|18,5745
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2399
|21,3464
|% 0,84
|
|Frank
|18,7069
|18,8196
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,09
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|
Seans Raporu
17:45
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