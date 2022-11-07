***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 17:59
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077537
BIST
17:484.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 117,10
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:4818,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:4818,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0931
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:481.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BFREN
|2.332,90
|93.581.077
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.612.319
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|160.474.107
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.010.329.291
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.845.952
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.431.204
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,29
|32.507.209
|% -8,69
|
|PRKME
|14,31
|143.955.730
|% -8,45
|
|BTCIM
|38,74
|46.668.148
|% -7,89
|
|THYAO
|106,00
|9.782.622.543
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,68
|6.977.644.558
|% 5,23
|
|PETKM
|14,78
|5.335.331.406
|% 5,57
|
|TUPRS
|451,90
|5.024.428.513
|% 5,53
|
|EREGL
|36,62
|5.010.329.291
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,78
|4.346.822.138
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,68
|6.977.644.558
|% 5,23
|
|PETKM
|14,78
|5.335.331.406
|% 5,57
|
|ISCTR
|9,24
|2.884.191.823
|% 3,24
|
|HALKB
|8,72
|2.711.433.163
|% 2,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5962
|% 0,16
|
|Euro
|18,5710
|18,5832
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2366
|21,3431
|% 0,83
|
|Frank
|18,7054
|18,8181
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,09
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,04
|
|B. Petrol
|98,50
|98,50
|-0,07
|
Seans Raporu
17:46
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