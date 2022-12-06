***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 18:08
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084926
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
18:051.061,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.061,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6292
|18,6414
|% 0,02
|
|Euro
|19,5271
|19,5421
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6372
|22,7508
|% 0,05
|
|Frank
|19,7118
|19,8305
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,42
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,09
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.146
|7.204
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.522
|17,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,00
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY