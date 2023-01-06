***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095394
BIST
17:265.376
En Yüksek
|Değişim
|: 5,08%
|| 259,97
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.387
En Düşük
4.961
17:2618,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:2619,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0182
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:261.113,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.113,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ORCAY
|8,25
|45.461.954
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.070.042
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.082.108
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.941.221
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|5.002.640
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|29,18
|300.727.111
|% -8,24
|
|ULUFA
|6,94
|37.245.600
|% -7,10
|
|MARTI
|5,10
|129.195.426
|% -6,93
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|EREGL
|42,00
|11.686.825.996
|% 4,79
|
|THYAO
|142,30
|10.304.350.135
|% 5,25
|
|ASELS
|63,60
|8.226.594.256
|% 7,98
|
|KRDMD
|19,49
|6.505.340.774
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,22
|5.089.641.884
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.089.641.884
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,49
|6.505.340.774
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,95
|3.376.908.457
|% 4,48
|
|EREGL
|42,00
|11.686.825.996
|% 4,79
|
|SKBNK
|2,88
|707.923.083
|% 5,49
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7509
|18,7587
|% -0,03
|
|Euro
|19,7333
|19,7505
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,2363
|22,3478
|% -0,23
|
|Frank
|19,9172
|20,0372
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9752
|5,0002
|% -0,04
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|11,95
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|9,30
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.563
|7.623
|35,00
|
|Yarım
|3.662
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,26
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,39
|
Seans Raporu
17:24
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17:39ORCAY
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Yüzde 8.33 oranında artışla 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 348, 785, 565 adet işlem
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17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, ASELS
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 224, 88 artarak (% 4.95 ) 4, 764
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17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BRKVY, KRDMB, KRDMA, EGGUB, SNICA, HKTM, TERA, GMTAS, TETMT