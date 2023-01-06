***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:32
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095419
BIST
17:265.376
En Yüksek
|Değişim
|: 5,07%
|| 259,51
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.387
En Düşük
4.961
17:2618,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:2619,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0182
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:261.113,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.113,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BRKVY
|28,82
|42.067.160
|% 10,00
|
|ORCAY
|8,25
|45.265.314
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.082.108
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|5.002.640
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.883.455
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|MARTI
|5,04
|127.758.716
|% -8,03
|
|DYOBY
|29,30
|298.733.687
|% -7,86
|
|ULUFA
|6,90
|36.926.562
|% -7,63
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|EREGL
|42,12
|11.637.832.971
|% 5,09
|
|THYAO
|142,50
|10.281.393.575
|% 5,40
|
|ASELS
|63,60
|8.204.412.461
|% 7,98
|
|KRDMD
|19,49
|6.473.821.477
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,21
|5.074.777.186
|% 8,61
|
|EKGYO
|9,21
|5.074.777.186
|% 8,61
|
|KRDMD
|19,49
|6.473.821.477
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,97
|3.355.318.291
|% 4,68
|
|EREGL
|42,12
|11.637.832.971
|% 5,09
|
|SKBNK
|2,90
|704.735.033
|% 6,23
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7508
|18,7592
|% -0,03
|
|Euro
|19,7329
|19,7524
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,2427
|22,3542
|% -0,20
|
|Frank
|19,9245
|20,0445
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9751
|5,0000
|% -0,04
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|13,03
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|9,35
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.563
|7.623
|35,00
|
|Yarım
|3.662
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|0,26
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|1,16
|
Seans Raporu
17:24
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17:39ORCAY
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17:36KRDMD
Yüzde 8.33 oranında artışla 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 348, 785, 565 adet işlem
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17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, ASELS
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 224, 88 artarak (% 4.95 ) 4, 764
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17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BRKVY, KRDMB, KRDMA, EGGUB, SNICA, HKTM, TERA, GMTAS, TETMT