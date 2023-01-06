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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.01.2023 17:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Aralık 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095427


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BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 28,82 42.064.480 % 10,00  
KRDMB 16,72 101.015.663 % 10,00  
HKTM 61,65 61.883.455 % 9,99  
TETMT 278,60 4.850.803 % 9,99  
GMTAS 5,73 39.999.102 % 9,98  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 18,7424 18,7673 % 0,02  
Euro 19,7417 19,7574 % -0,04  
Sterlin 22,2621 22,3738 % -0,12  
Frank 19,9266 20,0467 % -0,16  
Riyal 4,9763 5,0013 % -0,02  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 11,95  
Altın Gr. 1.115 1.115 9,30  
Cumhuriyet 7.539 7.653 54,00  
Tam 7.563 7.623 35,00  
Yarım 3.662 3.726 17,00  
Çeyrek 1.837 1.863 9,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 0,35  
Gümüş Gr. 14,27 14,29 0,26  
B. Petrol 80,08 80,08 1,39  
Seans Raporu 17:22
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