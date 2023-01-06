***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095427
BIST
17:225.376
En Yüksek
|Değişim
|: 5,06%
|| 259,14
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.387
En Düşük
4.961
17:2218,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:2219,7574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:221.112,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.112,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:22
|BRKVY
|28,82
|42.064.480
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.015.663
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.883.455
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.850.803
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.999.102
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|MARTI
|5,03
|126.918.213
|% -8,21
|
|ULUFA
|6,88
|36.714.033
|% -7,90
|
|DYOBY
|29,36
|294.087.656
|% -7,67
|
|ULUSE
|189,60
|51.386.902
|% -6,37
|
|EREGL
|42,10
|11.549.889.328
|% 5,04
|
|THYAO
|142,10
|10.189.057.261
|% 5,10
|
|ASELS
|63,45
|8.096.963.174
|% 7,72
|
|KRDMD
|19,48
|6.429.444.937
|% 8,22
|
|EKGYO
|9,20
|5.052.134.428
|% 8,49
|
|EKGYO
|9,20
|5.052.134.428
|% 8,49
|
|KRDMD
|19,48
|6.429.444.937
|% 8,22
|
|YKBNK
|10,96
|3.334.507.708
|% 4,58
|
|EREGL
|42,10
|11.549.889.328
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,89
|702.963.273
|% 5,86
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7424
|18,7673
|% 0,02
|
|Euro
|19,7417
|19,7574
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,2621
|22,3738
|% -0,12
|
|Frank
|19,9266
|20,0467
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9763
|5,0013
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|11,95
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|9,30
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.563
|7.623
|35,00
|
|Yarım
|3.662
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,26
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,39
|
Seans Raporu
17:22
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