***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 17:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095430
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1973
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.122,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 16,85
|Açılış
|: 1.122,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.125,14
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7723
|18,7810
|% 0,09
|
|Euro
|19,9372
|19,9619
|% 1,00
|
|Sterlin
|22,5339
|22,6469
|% 1,10
|
|Frank
|20,0769
|20,1978
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|27,52
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,68
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.613
|7.694
|106,00
|
|Yarım
|3.687
|3.761
|52,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.880
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,32
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem