***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2023 15:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2023 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148012
BIST
16:154.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 99,80
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.503
En Düşük
4.374
16:1519,5103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1521,5329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0328
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:151.268,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.268,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5013
|19,5059
|% -0,04
|
|Euro
|21,5235
|21,5283
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,6017
|24,7251
|% 0,10
|
|Frank
|21,8620
|21,9936
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% -0,06
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|2,04
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.534
|4.606
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.289
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|1,84
|
Seans Raporu
16:13
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16:28XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 25, 658.00 milyon TL de
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16:28ANHYT
Yüzde 5.82 oranında artışla 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 972 adet işlem
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16:27KRDMA
Yüzde 8.81 oranında artışla 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 203, 326 adet işlem
-
16:25SAFKR
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 177 adet işlem
-
16:24UFUK
Yüzde 5.92 oranında artışla 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 361 adet işlem