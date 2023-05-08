***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2023 15:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2023 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148025
BIST
16:164.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 98,45
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.503
En Düşük
4.374
16:1619,5103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1621,5329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0328
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:161.268,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.268,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:16
|BURVA
|33,04
|32.989.786
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|124.473.020
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.116.077
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|FENER
|51,25
|253.717.813
|% -8,65
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,02
|1.986.833.773
|% 4,47
|
|THYAO
|128,60
|1.874.042.924
|% 2,47
|
|EREGL
|30,40
|1.440.846.232
|% 1,47
|
|ISCTR
|11,43
|1.267.184.795
|% 7,32
|
|EUPWR
|67,20
|1.194.599.029
|% -4,00
|
|KRDMD
|14,02
|1.986.833.773
|% 4,47
|
|EKGYO
|5,41
|702.503.417
|% 2,46
|
|ISCTR
|11,43
|1.267.184.795
|% 7,32
|
|YKBNK
|9,68
|690.685.495
|% 5,22
|
|SKBNK
|2,14
|151.157.118
|% 1,90
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5050
|19,5103
|% -0,02
|
|Euro
|21,5280
|21,5329
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,6046
|24,7280
|% 0,12
|
|Frank
|21,8619
|21,9936
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1849
|5,2109
|% -0,06
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|2,17
|
|Cumhuriyet
|9.217
|9.357
|5,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.534
|4.606
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.289
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|1,86
|
Seans Raporu
16:16
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16:31GSRAY
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16:29ZEDUR
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16:28XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 25, 658.00 milyon TL de
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16:28ANHYT
Yüzde 5.82 oranında artışla 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 972 adet işlem