***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2023 16:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2023 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156114
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2947
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,5114
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.337,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 24,27
|Açılış
|: 1.337,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|42,90
|78.337.178
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|77.968.720
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.871.645
|% 10,00
|
|SASA
|63,80
|3.065.816.869
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,42
|1.015.083
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.111.299
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.527.970
|% -9,96
|
|KSTUR
|283,50
|181.575
|% -5,22
|
|UZERB
|175,00
|1.011.467
|% -4,63
|
|PAMEL
|174,40
|273.098.498
|% -4,18
|
|THYAO
|164,40
|12.761.205.845
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.387.148.505
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.255.646
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|GARAN
|29,48
|4.054.624.760
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.273.844.046
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.255.646
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.159.972.744
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.054.624.760
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2314
|21,2514
|% 1,41
|
|Euro
|22,8714
|22,9686
|% 2,28
|
|Sterlin
|26,2945
|26,4263
|% 1,12
|
|Frank
|23,3531
|23,4938
|% 1,67
|
|Riyal
|5,6484
|5,6767
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.338
|24,43
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,20
|77,20
|1,07
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