***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 17:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2023 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199647
BIST
'
18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1334
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2523
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.614,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.614,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|5.539.843
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|MAKIM
|57,70
|63.388.030
|% -7,68
|
|HLGYO
|5,32
|449.324.189
|% -7,48
|
|KOZAL
|28,40
|4.098.924.074
|% -3,73
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|CWENE
|400,00
|2.997.629.672
|% 6,64
|
|ASTOR
|132,70
|2.464.644.001
|% -2,07
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|EKGYO
|8,00
|1.892.747.794
|% -3,73
|
|IHLGM
|1,58
|215.194.298
|% 2,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5626
|27,5691
|% 0,49
|
|Euro
|29,0119
|29,0272
|% 0,88
|
|Sterlin
|33,4144
|33,5820
|% 0,91
|
|Frank
|29,9790
|30,1596
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3276
|7,3643
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|4,15
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.871
|10.998
|38,00
|
|Yarım
|5.452
|5.516
|19,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,58
|18,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,04
|87,04
|-3,88
|
Seans Raporu
18:05
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