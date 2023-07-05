***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
05.07.2023 19:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166032
BIST
'
18:056.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 102,86
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0526,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1191
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0528,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
18:051.609,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.609,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
|
|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
|
|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0751
|26,0804
|% 0,46
|
|Euro
|28,3351
|28,3511
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,0483
|33,2141
|% 0,29
|
|Frank
|28,9235
|29,0977
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9323
|6,9670
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-6,07
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.610
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.188
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,43
|0,20
|
|B. Petrol
|76,51
|76,51
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
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17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem