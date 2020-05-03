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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

03.05.2020 15:01
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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şemsiye Fon İç Tüzüğü'dür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842108


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
AFYON 2,68 587.208.924 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7318 8,7756 % -0,49  
Frank 7,2633 7,3071 % 0,78  
Riyal 1,8608 1,8701 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 13,64  
Altın Gr. 383 383 4,30  
Cumhuriyet 2.454 2.515 28,40  
Tam 2.518 2.577 29,00  
Yarım 1.227 1.260 14,20  
Çeyrek 615 630 7,10  
Gümüş.Ons 14,93 15,00 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,52 26,52 0,04  
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