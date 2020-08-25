***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.08.2020 14:09
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871045
BIST
15:301.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:307,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
15:308,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:30458,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 457,90
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:29
|INTEM
|14,30
|3.946.378
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.798.894
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,43
|1.288.888.302
|% 3,16
|
|PETKM
|4,17
|935.730.534
|% 0,72
|
|SASA
|16,24
|852.012.832
|% 8,99
|
|TUPRS
|84,10
|531.449.409
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,09
|509.489.788
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,09
|509.489.788
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,91
|446.356.628
|% -1,04
|
|PETKM
|4,17
|935.730.534
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,06
|442.896.863
|% 4,79
|
|BJKAS
|3,23
|374.159.455
|% 1,57
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3978
|% 0,27
|
|Euro
|8,7289
|8,7362
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,6780
|9,7265
|% 0,68
|
|Frank
|8,0918
|8,1405
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9664
|1,9762
|% 0,22
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-4,49
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-16,00
|
|Tam
|3.031
|3.108
|-20,59
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|-9,96
|
|Çeyrek
|735
|752
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|46,14
|46,14
|0,50
|