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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2020 16:53
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad No
Soyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdürü +90 (212) 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALTUĞ DAYIOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
SOYHAN SOYAK Kıdemli Müdür Finans Sektörü Profesyoneli

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş
Ceylan Çolakoğlu Müdür
Gülşen Sesli Öztürk Uzman

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Altuğ Dayıoğlu Portföy Yöneticisi Finans 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü
Fırat Baran Portföy Yöneticisi Finans 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818137


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 9,15 49.107.108 % 19,92  
SAYAS 3,13 10.647.931 % 14,65  
DESA 5,70 49.494.757 % 10,89  
TSPOR 3,51 994.980.832 % 10,73  
RYGYO 11,39 230.854.199 % 10,15  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7675 7,8065 % 0,50  
Frank 6,1365 6,1735 % 0,10  
Riyal 1,6002 1,6083 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 2,49  
Altın Gr. 304 305 0,81  
Cumhuriyet 2.017 2.048 7,00  
Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
Çeyrek 487 498 1,68  
Gümüş.Ons 17,71 17,76 0,03  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 53,73 53,73 -0,72  
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