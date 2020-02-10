***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad NoSoyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdürü +90 (212) 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALTUĞ DAYIOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliSOYHAN SOYAK Kıdemli Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMeltem Yıldırım MüfettişCeylan Çolakoğlu MüdürGülşen Sesli Öztürk UzmanPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAltuğ Dayıoğlu Portföy Yöneticisi Finans 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup MüdürüFırat Baran Portföy Yöneticisi Finans 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818137BIST