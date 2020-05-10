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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.05.2020 13:05
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Soyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdürü 03.02.2020 +90 (212) 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 209076-305404
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü 19.08.2019 +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 204701-302096

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş
Ceylan Çolakoğlu Müdür
Gülşen Sesli Öztürk Uzman
Orkun İpek Analist

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Altuğ Dayıoğlu Portföy Yöneticisi Finans 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202468-300505
Fırat Baran Portföy Yöneticisi Finans 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 207268-303871
Emre Huntürk Portföy Yöneticisi Finans 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 206881-303096




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843886


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SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.639.230 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7657 8,8097 % -0,08  
Frank 7,2697 7,3134 % -0,20  
Riyal 1,8814 1,8908 % -0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.701 -15,64  
Altın Gr. 389 389 -3,86  
Cumhuriyet 2.482 2.540 -29,30  
Tam 2.555 2.606 -30,00  
Yarım 1.247 1.274 -14,70  
Çeyrek 622 637 -7,30  
Gümüş.Ons 15,48 15,52 0,15  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,01  
B. Petrol 30,95 30,95 1,49  
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