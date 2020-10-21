***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHatice Zeynep Dinçer Operasyon ve Finans Müdürü 05.10.2020 +90 (212) 367 36 67 zeynep.dincer@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 912447Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü 19.08.2019 +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 204701-302096Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALTUĞ DAYIOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliHATİCE ZEYNEP DİNÇER Müdür Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882810BIST