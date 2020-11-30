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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2020 09:42



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
ALTUĞ DAYIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
MEDİHA ESRA KORKMAZARSLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
SEMA ARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 14.03.2019 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890446


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -13,16  
Altın Gr. 447 447 -2,93  
Cumhuriyet 2.995 3.040 12,00  
Tam 2.983 3.057 -62,52  
Yarım 1.442 1.479 -30,24  
Çeyrek 723 739 -15,12  
Gümüş.Ons 22,19 22,22 -0,48  
Gümüş Gr. 5,58 5,59 -0,11  
B. Petrol 47,17 47,17 -1,08  
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