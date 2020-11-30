***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2020 09:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
ALTUĞ DAYIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
MEDİHA ESRA KORKMAZARSLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
SEMA ARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 14.03.2019 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890446
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
0
En Düşük
0
18:057,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
18:059,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0420
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
18:05446,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,96
|Açılış
|: 446,62
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|15,72
|454.118.240
|% 1,56
|
|RYSAS
|10,04
|171.199.914
|% 0,00
|
|SAYAS
|8,24
|6.246.358
|% 0,00
|
|ADESE
|3,02
|27.139.889
|% 0,00
|
|ASELS
|18,09
|370.054.307
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,40
|3.570.717
|% -6,25
|
|HATEK
|13,46
|10.751.727
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|GUBRF
|52,20
|1.311.193.603
|% 0,00
|
|IPEKE
|11,85
|135.678.963
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8329
|7,8385
|% 0,32
|
|Euro
|9,3747
|9,3936
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,4280
|10,4803
|% 0,68
|
|Frank
|8,6453
|8,6974
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0833
|2,0937
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-13,16
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,17
|47,17
|-1,08
|