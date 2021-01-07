***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2021 15:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALTUĞ DAYIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
CEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
EMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş/İç Kontrol Uzmanı
Ceylan Çolakoğlu Müdür
Gülşen Sesli Öztürk Uzman/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Orkun İpek Analist
Tuğçe Hocaoğlu Muhasebe Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897733
BIST
15:561.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:567,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3407
En Düşük
7,2382
15:569,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:56451,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 451,65
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MRSHL
|332,20
|16.679.132
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.726.453
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.350.736
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.308.130
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|26.124.776
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,46
|115.860.343
|% -7,06
|
|EKGYO
|2,60
|3.345.366.474
|% 9,70
|
|GARAN
|10,48
|1.178.954.513
|% 0,67
|
|ASELS
|18,95
|1.018.839.200
|% 1,39
|
|AKBNK
|7,50
|855.714.035
|% 1,90
|
|GUBRF
|71,45
|853.198.927
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,60
|3.345.366.474
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|508.444.731
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,58
|472.074.095
|% 0,64
|
|DOHOL
|3,40
|786.137.383
|% 4,94
|
|TSKB
|1,83
|373.594.560
|% 1,67
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3319
|7,3371
|% 0,43
|
|Euro
|9,0017
|9,0114
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,9262
|9,9759
|% 0,11
|
|Frank
|8,2527
|8,3024
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9448
|1,9545
|% 0,14
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|0,10
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.969
|3.044
|-49,42
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-23,91
|
|Çeyrek
|720
|736
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|54,35
|54,35
|0,05
|