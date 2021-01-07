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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.01.2021 15:42



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALTUĞ DAYIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
CEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
EMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş/İç Kontrol Uzmanı
Ceylan Çolakoğlu Müdür
Gülşen Sesli Öztürk Uzman/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Orkun İpek Analist
Tuğçe Hocaoğlu Muhasebe Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897733


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Altın Ons 1.918 1.919 0,10  
Altın Gr. 450 450 -0,80  
Cumhuriyet 2.984 3.030 -45,00  
Tam 2.969 3.044 -49,42  
Yarım 1.435 1.472 -23,91  
Çeyrek 720 736 -11,95  
Gümüş.Ons 27,15 27,19 -0,10  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,04  
B. Petrol 54,35 54,35 0,05  
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