***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2021 16:28
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALTUĞ DAYIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GSYF Yatırım Komitesi Başkanı
CEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
EMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972192
BIST
16:451.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,38
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:459,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:4511,1692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0232
|Açılış
|: 11,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1455
16:45557,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,27
|Açılış
|: 557,84
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:45
|MERIT
|26,18
|24.259.301
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.247.027
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.442.689
|% 9,95
|
|RODRG
|13,95
|2.476.932
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.572.439
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|50.146.736
|% -9,96
|
|AGESA
|19,97
|8.314.324
|% -6,86
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,98
|303.216.298
|% -4,81
|
|GARAN
|9,10
|3.302.452.345
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,59
|951.464.041
|% 0,39
|
|SASA
|29,52
|866.372.886
|% 4,46
|
|KRDMD
|7,53
|735.082.848
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,52
|730.458.802
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,59
|951.464.041
|% 0,39
|
|GARAN
|9,10
|3.302.452.345
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,97
|367.213.001
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,52
|730.458.802
|% 1,28
|
|ODAS
|1,40
|158.130.360
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6084
|9,6136
|% 0,11
|
|Euro
|11,1585
|11,1692
|% -0,21
|
|Sterlin
|13,1766
|13,2426
|% 0,07
|
|Frank
|10,4179
|10,4806
|% -0,24
|
|Riyal
|2,5536
|2,5664
|% 0,04
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|11,84
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,72
|
|Cumhuriyet
|3.693
|3.749
|62,00
|
|Tam
|3.677
|3.770
|65,62
|
|Yarım
|1.777
|1.824
|31,74
|
|Çeyrek
|891
|912
|15,87
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,88
|
Seans Raporu
16:45
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17:01ZOREN
Yüzde 9.55 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 178, 108 adet işlem
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16:59INTEM
Yüzde 4.64 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 771 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 1, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 19, 257.00 milyon TL de
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16:58ASUZU
Yüzde 6.14 oranında artışla 19.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 181, 739 adet işlem
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16:57ZOREN
Yüzde 9.55 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 469, 936 adet işlem